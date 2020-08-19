"صحة دبي" تؤسس شراكة طبية مع الهند

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:45 م
بوابة الفجر
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بدأت هيئة الصحة في دبي تأسيس شراكة جديدة مع القطاع الصحي الهندي، وذلك ضمن سياسة الهيئة الرامية إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع المؤسسات الصحية العالمية والمدن المتقدمة في مجال الطب.

 

جاء ذلك مع عقد أول لقاء «سمنار» جمع كبار المسؤولين والمختصين في الهيئة ووزارة الصحة في كيرالا بحضور حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وشيلاجا تيتشر وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية في حكومة كيرالا، والدكتور راجيف ساداناندان مستشار رئيس الوزراء في كيرالا، والقنصل العام الهندي في دبي أمان بوري.

 

كما حضر اللقاء الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، والدكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض، والدكتور محمد الرضا مدير مكتب إدارة المشاريع.

 

وفي كلمته الافتتاحية للقاء الذي تم «أون لاين» أكد  القطامي على أهمية وقيمة علاقة الصداقة التاريخية الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، والتي تطورت وتنامت منذ سنين طويلة في مختلف المجالات الحيوية.

 

وقال : «من دون شك فإن هذه العلاقة هي التي وفرت العديد من فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب، بين البلدين وهو الأمر الذي تحرص هيئة الصحة بدبي على استثماره وتفعيله في المجال الطبي، لافتاً معاليه إلى أن للهند تاريخها الطويل الممتد وتجاربها الناجحة في المجال الطبي وعلومه وأبحاثه وتقنياته، إلى جانب إسهاماتها في حركة تطور الطب في العالم».

 

وأكد ضرورة التعاون بين هيئة الصحة في دبي، والقطاع الصحي الهندي، على مستوى الأهداف المشتركة، ولاسيما المرتبط منها بعمليات زراعة الأعضاء، إلى جانب البحوث الطبية والتقنيات والحلول الذكية، وغير ذلك من المجالات الطبية.

 

شهد اللقاء، مباحثات مفصلة ومناقشات حول فتح آفاق تعاون متجددة بين الهيئة والوزارة في مجالي الصحة العامة والصحة النفسية، وأهمية تبادل الخبرات.

 

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