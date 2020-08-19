السعودية تلزم جميع أنشطة بيع التجزئة بتوفير الدفع الإلكتروني

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
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أعلن عبدالرحمن الحسين، متحدث وزارة التجارة السعودية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 25 أغسطس 2020 إلزام كافة نشاطات بيع التجزئة بتوفير الدفع الإلكتروني.

 

وأضاف الحسين، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر فيما مضى كان يلزم لـ70% من نشاط قطاع التجزئة وكان يبلغ 50 نشاطا بالدفع الإلكتروني، وفي 25 أغسطس سيتم إلزام كافة نشاط بيع التجزئة بالمملكة بتوفير الدفع الإلكتروني وبالتالي تكتمل كافة الأنشطة ليكون قطاع بيع التجزئة بنسبة 100% ملزم بالدفع الإلكتروني، نقلا عن تلفزيون الإخبارية.

 

وأوضح المتحدث، أن أي مستهلك يستطيع إبلاغ وزارة التجارة عبر مركز حماية المستهلك إذا لم يجد وسائل الدفع الإلكتروني، مبينا أنه في اعتبارا من الثلاثاء القادم سيكون الدفع الإلكتروني متوفر لأنشطة السباكة والكهرباء ومحلات مواد البناء والمفروشات والمخابز والخياطة وغيرها.

 

وأكد متحدث التجارة، التزام 98% من المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا، ونوه أن وزارة التجارة لا تستطيع التشهير بأي مخالف لأنظمتها، إلا بوجود نص حكم قضائي قطعي الثبوت.

 

وأشار المتحدث، إلى أن نظام التستر التجاري يُغلظ العقوبات، ويحمي المبلغين بخصوصية بياناتهم، ويكافئ المُبلغ بـ 30% من قيمة الغرامة بعد صدور الحكم النهائي.

 

وشدد، على أن الجولات الرقابية على المنشآت التجارية مستمرة في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق.

 

وأعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالمملكة، في وقت سابق، عن دخول قرار إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني حيز النفاذ اعتباراً من 28 يوليو.

 

وأعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر بالمملكة العربية السعودية، في 12 يوليو 2019، عن البدء تدريجياً بإلزام جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتكتمل في 14 شهراً، ليتم التنفيذ بشكل كامل على كافة الأنشطة التجارية بتاريخ 25 أغسطس 2020.

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