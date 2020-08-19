وزارة التعليم العالي تحصد لقب دورة الألعاب الإلكترونية FIFA 20 للجامعات

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:34 م
بوابة الفجر
اية حمروشي
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توج يوسف صالح عبد الحميد لاعب وزارة التعليم العالي بلقب دورة الالعاب الالكترونية الاولى لطلاب الجامعات والمعاهد العليا - FIFA 20 - والتي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع اتحاد الالعاب الالكترونية بعد فوزه على عمر صبحى الليثي لاعب جامعة المنوفية الذي جاء في المركز الثاني، في مباراة فاصلة ٣-٢ عقب فوز كل منهما على الاخر في مباراتي الذهاب والاياب بنفس النتيجة ٣-١.

كما حصد احمد ممدوح لاعب الجامعة البريطانيه المركز الثالث بعد تفوقه على يوسف عصام لاعب جامعة بدر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان يوسف صالح قد بلغ المباراة النهائية من الدورة عقب تخطيه احمد ممدوح بهدف دون رد، في حين كان عمر صبحي الليثى قد تأهل للنهائي بعد هزيمة يوسف عصام بهدف نظيف في نصف نهائي البطولة.

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