السبت.. ختام النسخة الخامسة من "الصوت الذهبي" بمسرح الجمهورية

تحت رعاية أ.د إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تختتم فعاليات الدورة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبي التى يقيمها قطاع صندوق التنمية الثقافية سنوياً برئاسة أ.د فتحي عبد الوهاب، وذلك في الثامنة مساء السبت 22 أغسطس بمسرح الجمهورية.

يتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من أغانى الزمن الجميل بأصوات مجموعة من أجمل الأصوات الشابة الذين تم ترشيحهم لتصفيات المسابقة، حيث يقدمون أغانى: "لعبة الأيام" الحان رياض السنباطي أداء رحمة ضاحى، "للصبر حدود" الحان محمد الموجي اداء أسماء عبده، "أمانة عليك" الحان كارم محمود اداء محمد احمد، "يا حبيبي عد لي تاني" الحان منير مراد اداء كريم حراجى، "خايف اقول" الحان محمد عبد الوهاب اداء عبد الله محمد، "أهو دا اللي صار" الحان سيد درويش اداء مازن حلمى، "انت مين" ألحان كمال الطويل اداء اسلام محمد، "البندقية" الحان كمال الطويل اداء محمد طارق، "سحب رمشه" الحان عبد العظيم عبد الحق اداء محمد على، "اعطني الناي" الحان نجيب حنكش اداء فرح السيد، يعقب الحفل تكريم لجنه التحكيم ، واعلان أسماء الفائزين.

تكونت لجنة تحكيم مسابقة "الصوت الذهبى" من مجموعة من كبار الفنانين والأكاديميين برئاسة أ.د مصطفى محمد، وعضوية: الموسيقار الكبير هاني شنودة، أ.د. إيمان مصطفى، المايسترو د. مدحت عبد السميع والفنان الكبير د. أحمد إبراهيم.

كانت المرحلة الأولي من التصفيات قد أقيمت في أواخر فبراير الماضى، ثم المرحلة الثانية من المسابقة والتى أقيمت عبر الإنترنت .. حيث بلغ عدد المواهب المتأهلة خلالها 49 من وسط 120 متسابق من محافظات: شمال سيناء، أسيوط، المنيا، الأقصر، المنوفية، دمياط، الغربية،البحيرة، دمياط، الدقهلية، الغربية والقليوبية.. بالاضافة إلى القاهرة والجيزة، كما تم إعفاء المشاركين من المحافظات الحدودية وجنوب الصعيد من سداد رسوم الإشتراك.

وخلال المرحلة الثالثة بدأت الفنانة أ.د. إيمان مصطفى أستاذ الغناء بالكونسيرفتوار والفنان د.مصطفى النجدى تدريب خمس عشر موهبة جديدة ممن إجتازوا إختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة من المسابقة، لتحديد المراكز العشر الأولى، حيث يقدم صندوق التنمية للفائزين منح دراسية ببيت الغناء العربي بالإضافة إلى مبالغ مالية للمراكز الأولى.