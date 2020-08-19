اتحاد الكرة يعلن مواعيد 3 جولات بالدوري

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:32 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
الفجر الرياضي
Advertisements

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد ثلاث جولات جديدة لمسابقة الدوري الممتاز اعتبارا من الأسبوع ال 23 المقرر أن ينطلق 29 أغسطس الحالي.

 

وقال حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد المصري إن جدول الدوري جاهز كاملا، إلا أن الإعلان اكتفى بهذه الجولات الثلاثة لعدم معرفة المواعيد النهائية لارتباطات الأهلي والزمالك الأفريقية.

 

وأضاف الزناتي أن الظروف الاستثنائية التي تعرض لها فريق المصري من حالة تفشي إصابات كورونا بين صفوفه وتأجيل 3 مباريات له، وهو ما يحعلنا في حاجة للحصول مجددا على الموافقات الأمنية الخاصة بالمواعيد الجديدة لمباريات المصري  بعد إعادة ترتيبها وفقا لظروفه ولظروف الفرق المنافسة له في تلك المباريات.

اتحاد الكرة يعلن مواعيد 3 جولات بالدوري
اتحاد الكرة يعلن مواعيد 3 جولات بالدوري
اتحاد الكرة يعلن مواعيد 3 جولات بالدوري
اتحاد الكرة يعلن مواعيد 3 جولات بالدوري
اتحاد الكرة يعلن مواعيد 3 جولات بالدوري
اتحاد الكرة يعلن مواعيد 3 جولات بالدوري

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواعيد 3 جولات رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الأهلي يخطط لصفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك يهدد بالرحيل.. تعرف على التفاصيل

منذ 38 دقيقة

برشلونة يستغني عن نجمين لضم لاوتارو مارتينيز

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. نيمار مهدد بالإيقاف والغياب عن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

بعد تصريحات بارتوميو.. مانشستر يونايتد يوجه صدمة كبيرة لنجم برشلونة

منذ 36 دقيقة

منافس عبد الله السعيد.. بيراميدز يتجه لحسم صفقة جديدة من الأهلي

منذ أقل من ساعة

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ حوالي 19 ساعة

كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من التوقيع مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يتخلى عن لويس سواريز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يرد "فلوس" الأهلي ويرفض مبدأ العودة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يُثير غضب صالح جمعة من جديد

منذ أقل من ساعتين

أزمة تسريب.. ميدو يكشف عن مفاجأة كبرى خلال تدريبه للزمالك

منذ 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

منافس عبد الله السعيد.. بيراميدز يتجه لحسم صفقة جديدة من الأهلي

03:54 م

بعد تصريحات بارتوميو.. مانشستر يونايتد يوجه صدمة كبيرة لنجم برشلونة

04:09 م

نجم الزمالك يهدد بالرحيل.. تعرف على التفاصيل

04:07 م

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

08:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية