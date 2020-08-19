اتحاد الكرة يعلن مواعيد 3 جولات بالدوري

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد ثلاث جولات جديدة لمسابقة الدوري الممتاز اعتبارا من الأسبوع ال 23 المقرر أن ينطلق 29 أغسطس الحالي.

وقال حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد المصري إن جدول الدوري جاهز كاملا، إلا أن الإعلان اكتفى بهذه الجولات الثلاثة لعدم معرفة المواعيد النهائية لارتباطات الأهلي والزمالك الأفريقية.

وأضاف الزناتي أن الظروف الاستثنائية التي تعرض لها فريق المصري من حالة تفشي إصابات كورونا بين صفوفه وتأجيل 3 مباريات له، وهو ما يحعلنا في حاجة للحصول مجددا على الموافقات الأمنية الخاصة بالمواعيد الجديدة لمباريات المصري بعد إعادة ترتيبها وفقا لظروفه ولظروف الفرق المنافسة له في تلك المباريات.