الجمعة.. التنمية الثقافية يحتفل برأس السنة الهجرية

بمناسبة الاحتفال براس السنة الهجرية، يقيم مركز طلعت حرب الثقافي " بالسيدة نفيسة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة مساء الجمعة 21 أغسطس حفل فني للفرقة القومية للموسيقي الشعبية، شعبة الانشاد الديني التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.

يتضمن برنامج الحفل عدد من الأغنيات منها : "اسماء الله الحسني"، "الي رحاب يثرب"، "يا مليحا"، "القلب يعشق"، "نبينا هادينا"، "النبي صلوا عليه"، "متي يا حبيب القلب"، "نور الديوان"، "طلع البدر"، "يا محمد"، "المسك"، "كم ناشد" .

تاسست الفرقة القومية للموسيقي الشعبية عام 1993 بقيادة د. سليمان جميل ، عاونه في جمع المادة الفنية التراثية من ربوع مصر الفنان الكبير زكريا الحجاوي، وفي أوائل القرن 21 قام مداح الرسول د. أحمد الكحلاوي بدور كبير في تكوين شعبة الانشاد الديني التي تهتم بتقديم كل ما هو تراثي ذو طابع ديني ومديح للنبي عليه الصلاة والسلام وضمه الي الفرقة القومية للموسيقي الشعبية .