النائب العام يأمر بحبس متهمين تنمرا بشخص ذي إعاقة وعرضا حياته للخطر

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس متهمين احتياطيًّا تنمرا بشخص ذي إعاقة وعرضا أمنه وحياته للخطر





وقرر النائب العام، حبس اثنين أربعةَ أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتعريض أمن وصحة وحياة شخصٍ ذي إعاقة للخطر، ونشرهما وإذاعتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا له من شأنه الإساءة إليه والتعريض به، وانتهاكهما حرمة حياته الخاصة، وتحريشهما كلبًا عليه، مما تسبَّب عنه أذاه والضرر به.





كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان» بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا للمطالبة بالتحقيق في واقعة إذاعة مقطع مصوَّر لشخص يُرهب آخرَ ذي إعاقة بكلب يثُيره عليه ويدفعه لعضه ساخرًا منه مُستغلًا ضعفه وهوانه؛ وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.





وقد اسفرت تحريات الشرطة عن تحديد المجني عليه بالمقطع، الذي أمكن بسؤاله وشقيقه تحديد شخصَيْ مرتكبي الواقعة -وأحدهما عامل بالحانوت المصوَّر به المقطع- اللذَيْن جرى على الفور ضبطهما وعرضهما على «النيابة العامة» لاستجوابهما.



