نائب رئيس قاسم باشا: خسرنا 5 ملايين يورو في صفقة انتقال تريزيجيه لأستون فيلا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:25 م
محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه
الفجر الرياضي
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يرى فاتح ساراش نائب رئيس نادي قاسم باشا التركي أن فريقه تعرض لخسارة فادحة في صفقة انتقال محمود حسن تريزيجيه إلى أستون فيلا الإنجليزي الصيف الماضي.

وكان قاسم باشا قرر بيع محمود حسن تريزيجيه في فترة الانتقالات الصيفية العام الماضي مقابل 10 ملايين يورو إلى أستون فيلا الإنجليزي.

وقال ساراش في تصريحات للصحافة التركية اليوم: "خسرنا ما يقرب من 5 ملايين يورو في صفقة تريزيجيه لكن رئيس النادي أصر على انتقاله إلى أستون فيلا".

وتابع: "كان يوجد عرض كبير وضخم للغاية من أحد الأندية الخليجية ولكن رئيس قاسم باشا فضل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي".

واختتم ساراش: "رئيس قاسم باشا يحب تريزيجيه كثيرا لأنه لاعب جيد وأخلاقه جيدة عاش يتيما فتحملت والدته المسئولية وحرص على حضور حفل زفافه".

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