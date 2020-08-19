المدبر البطريركي للكلدان يزور دير مار جرجس للراهبات القبطيات في مصر القديمة

Advertisements

زار الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان في مصر دير العظيم في الشهداء ماري جرجس للراهبات القبطيات الأرثوذكس في مجمع الأديان بمصر القديمة.



وتم في اللقاء زيارة المزار والكنائس وأخذ بركة رفات القديسين والشهداء. رافق المدبر في هذه الزيارة راهبات الكلمة المتجسد وأمين سر المطرانية.



كما تم في اللقاء تبادل الهدايا وأخذ الصور التذكارية مع الأم تقلا رئيسة الدير.



اقرأ أيضا...



وفي إضافة تعليمية رائدة أصدر دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم تحت إشراف نيافة الأنبا أبرآم تطبيقًا إلكترونيًا لقاموس اللغة القبطية، أعداد وتجميع الأب الراهب أرساني النقلوني، حمل اسم "Ⲡⲓϧⲏⲃⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲛⲁⲕⲉⲗⲱⲛ" (مصباح النقلون).



وكان قد تم إطلاق الإصدار التجريبي الأول في ٦ فبراير الماضي لأجهزة Android وفي ٣٠ يوليو لأجهزة IOS.



ويتميز التطبيق الجديد بعدة مميزات منها:أنه يعمل online على أجهزة المحمول والـ Tablet والـ iPad إلى جانب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة iOS - Android، يحوي مفردات اللغة القبطية باللهجتين البحيرية والفيومية والكلمات اليونانية المستخدمة في هاتين اللهجتين.



يحوي أكثر من ٥٠٠٠٠ (خمسين ألف) معني ومصطلح قبطي، به خاصية الترجمة من اللغة القبطية إلى اللغة العربية والعكس. مع توضيح نوع الكلمة وأصلها، به خاصية إظهار الكلمات يونانية الأصل مكتوبة بحروف اللغة القبطية واليونانية،واجهة القاموس متاحة للمستخدم بثلاثة لغات (القبطية، الإنجليزية، العربية)، يعد أول تطبيق إلكتروني توجد به واجهة باللغة القبطية،تعدد طرق البحث عن الكلمة بعدة طرق وهي:البحث عن الكلمة بترتيب الحروف بها كما هي، (وهذا هو الوضع القياسي المستخدم في البحث).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا.