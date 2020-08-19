هاي شوجر .. أحمد الفيشاوي يداعب نيللي كريم

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:39 م
أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
فايقة محمد عادل
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شارك النجم أحمد الفيشاوي محبيه بفيديو جديد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر الفيشاوي بالفيديو وهو يمازح نيللي كريم قائلاً : مفيش واحدة هاي شوجر.

وعلق الفيشاوي علي الفيديو وكتب : بكرة هبقي مليونير ، وسرعان ما تفاعل الكثير من محبيه مع الفيديو وتعددت التعليقات أبرزها "منورين يا نجم".

يشار أن نيللي كريم شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ب 100 وش " ، وحققت خلاله نجاحاً واسعاً ، وشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم منهم " مصطفي درويش ، آسر ياسين ، علا رشدي وآخرين.

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