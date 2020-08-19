سعد رمضان لـ"الفجر الفني": أغنية أ"خ يا بيروت" تعبر عن مأساة لبنان

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أطلق الفنان اللبناني سعد رمضان أغنية جديدة بعنوان "آخ يا بيروت" وذلك تضامنًا منه مع لبنان بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت يوم ٤ من أغسطس الجاري وراح ضحيته عدد كبير من الشهداء.



وقال رمضان في تصريح خاص لبوابة الفجر الفني "أنه طرح أغنية" أخ يا بيروت "ليعبر عن المأساة والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اللبنانى، بعد الانفجار الضخم الذي تسبب في وفاة عدد كبير من الشعب.



أغنية "آخ يا بيروت" من كلمات مازن ضاهر، ألحان صلاح الكردي، توزيع إلى ناستا، تصوير جوني عزيز.



وأظهر الكليب الخاص بأغنية "آخ يا بيروت" مظاهر الدمار الذي حل على بيروت بعد حادث الانفجار.