تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وسعر الجرام ينخفض 8 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بضغط من هبوط البورصة الدولية للمعدن الأصفر بعد أن أصبح سعر الأوقية أدني من مستوي الألفين دولار، مع ترقب نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي سيصدر لاحقا اليوم.





وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب انخفضت بنحو 8 جنيهات في سوق الصاغة ومحلات المجوهرات، ليسجل سعر الذهب عيار 24 سجل نحو 1005جنيهات، وعيار 21 نحو 880 جنيها، وعيار 18 نحو 25ر754 جنيه.





وسعر جنيه الذهب انخفض بنحو 56 جنيها ليسجل 7040 جنيها، وعالميا بلغ سعر الأوقية 1990 دولار.









أسعار الذهب العالمي:









تراجعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد مكاسب قوية في الجلسة الماضي وبالتزامن مع توقف خسائر الدولار وترقب محضر الفيدرالي.

وتأثر المعدن سلباً من استقرار العملة الأمريكية بعدما سجلت أدنى مستوى فيما يزيد عن عامين بالأمس، حيث إن قوة الورقة الخضراء تجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وكان الدولار، والذي يعتبر بمثابة ملاذ آمن، قد فقد جاذبيته مؤخراً بعدما دشن البنك المركزي الأمريكي مجموعة من تدابير التحفيز المالية وخفض معدل الفائدة لمستوى قريب من الصفر لتخفيف الضرر الاقتصادي الذي خلفه تفشي وباء كورونا.

ويركز المستثمرون اليوم على محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي حول اجتماع السياسة النقدية الأخير.

وبحلول الساعة 6:56 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.8 بالمائة ما يعادل 15.50 دولار ليهبط إلى 1997.60 دولار.

وأنهى المعدن الأصفر جلسة أمس أعلى حاجز 2000 دولار للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس إلى 1987.61 دولار للأوقية بانخفاض يتجاوز 0.7 بالمائة فاقداً نحو 15 دولاراً من قيمته.

وفي نفس التوقيت، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقارن أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند 92.266.



