بعد تصريحات بارتوميو.. مانشستر يونايتد يوجه صدمة كبيرة لنجم برشلونة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:09 م
برشلونة
برشلونة
محمود صبري
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اتخذ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خطوة مفاجأة في مفاوضات التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة الإسباني، وذلك عقب تصريحات بارتوميو رئيس النادي الكتالوني.

وكان الشياطين الحمر قد وضعوا الجناح الفرنسي كخيار أساسي لتدعيم هجوم الفريق خاصة بعد فشل المفاوضات مع إدارة بروسيا دورتموند الألماني من أجل التعاقد مع جادون سانشو.

ورفضت إدارة دورتموند التفريط في سانشو بمبلغ أقل من 100 مليون يورو وهو ما تنافي تمامًا مع عرض الشياطين الحمر المقدر بـ 65 مليون يورو.

وبدأت إدارة اليونايتد في التفاوض مع ديمبلي عقب الخروج المزل لبرشلونة على يد بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين في إطار منافسات دوري ابطال اوروبا.

ووفقاً لصحيفة " سبورت " فإن جوزيف ماريا بارتوميو قد أغلق تمامًا فكرة التفريط في الجناح الفرنسي عقب التعاقد مع رونالد كومان خلفاً لكيكي سيتين.

حيث قال بارتوميو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الكتالوني " هناك لاعبين مثل تير شتيغن، ميسي ، لينغليت، سيميدو، دي يونغ، غريزمان، ديمبلي، لاعبون نعتمد عليهم في المستقبل’’.

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