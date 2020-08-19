رئيس 'الوطنية للانتخابات' يوجه رسالة لأعضاء مجلس الشيوخ الجدد

وجه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة لأعضاء مجلس الشيوخ الجدد قائلًا: "أعضاء مجلس الشيوخ، الشعب اختاركم، وثمة كلمة واجبة، أن الأمانة عظيمة، والمسؤولية كبيرة، ولكننا على ثقة أنكم أهل لها، وقادرون، وشعب مصر هو من شرفكم بتمثيله، فلتحفظوا ثقته، وتجردوا لصالح الوطن والمواطن".





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الهيئة، اليوم، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بماسبيرو؛ لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ.





ووجه رئيس الهيئة الشكر لقوات الشرطة المصرية ووزارة الداخلية، في تأمين الاقتراع والفرز، بحضور مندوبي المرشحين والمنظمات التي بلغت 47 منظمة محلية و14 دولية، و3 مجالس حقوقية، والتغطية الإعلامية، بحضور 33 مؤسسة محلية و162 دولية، مؤكدًا أن العمل باللجان الفرعية انتظم، وإن كان هناك تأجيل في بعض اللجان لبعض الوقت لتأخر وصول القضاة في بعضهم.





ووجه رئيس الهيئة الشكر لمؤسسات الدولة، وخاصة القوات المسلحة المصرية، التي نقلت 800 قاضي و50 طن أوراق لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.





وقال رئيس الهيئة، إن إجراءات انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ انتهت في جولتها الأولى، وأن الهيئة سبق ودعت الناخبين لانتخابات المجلس، وأعلنت الجدول الزمني يوم السبت 4 يوليو، وخلال المدة التي حددتها لتلقي طلبات الترشح، تقدم عدد من المرشحين، وبعد فحصها تبين أن من استوفى الشروط القانونية بلغ عددهم 797 مترشح على الفردي، و100 على القوائم، ومثلهم احتياطي في 4 قطاعات.





وأضاف أن الهيئة التزمت الحدود الدستورية، مما صدر في الطعون من أحكام فضائية، وأجرت الانتخابات خارج مصر يومي 9 و10 أغسطس، و11 و12 داخل مصر.





وتابع: "لقد كانت انتخابات تنافسية، ترشح فيها من استوفى الشروط قانونًا، وأجريناها والتزمنا بأعلى معاير الشغافية والنزاهة الدولية، ووقفنا وقفة القاضي في حياده وتجرده في القضاء، واأدينا عملنا في إطار قانوني وأخلاقي.





واستطرد قائلًا: "جاءت الانتخابات في ظروف بالغة الصعوبة يعلمها القاصي والداني، وهي الناجمة عن جائحة كورونة وارتفاع درجات الحرارة، ورغم ذرلك استطاع الشعب أن يجتازها باقتدار، وأثبت للعالم أنه قادر على المواجهة والمشاركة".





وأكد "إبراهيم" أن جميع وكالات الأنباء العالمية والدولية شاركت في تغطية الانتخابات، والتبي بلغت 33 وسيلة إعلامية محلية و162 دولية، موجهًا الشكر لمؤسسات الدولة التي ساعدت الهيئة في تطبيق كافة الإطراءات الاحتازية، وتمكين المواطن من الإدلاء بصوته في ظل الاستحقاقات الدستورية التي وافق عليها الشعب.





ولفت رئيس الهيئة إلى أن المجلس هو غرفة ثانية متمثلة في الشيوخ، تساند مجلس النواب، لإعلاء لنهضة مصر، مؤكدًا أن الهيئة قامت بجميع السُبل التي تساعد المواطن على الإدلاء بصوته، واستحدثت تطبيق إلكتروني لتوزيع القضاة، واستحدثت تطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي، ليعرف كل ناخب لجنته.





وتابع: "حرصنا على مشاركة المصريين في 14 ألف 92 لجنة فرعية، و27 لجنة عامة، لنحقق التباعد الاجتماعي، وتنافس المرشحون على 100 مقعد بالنظام الفردي و100 بنظام القوائم، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، وبتأمين من الشرطة المصرية.





وأوضح "إبراهيم" أن الهيئة تلقت بعض الشكاوى، التي قامت بحلها في الحال، وهي غير مؤثرة في سير العملية الانتخابية، سوى مخالفة واحدة لضوابط الدعاية الانتخابية بجنوب القاهرة، واتخذت الاإجراءات القانونية وأحالتها للنيابة العامة.





وتابع: "نظرنا 49 تظلم، وفصلنا فيها، وانتهى البعص منها بعدم قبولها شكلًا، والبعض الآخر تم رفضها موضوعًا، وإعمالًا للمادة 11 من القانون 198 لسنة 2019 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها المنوط بها إعلان النتيجة، أصدرنا القرار رقم 50 لسنة 2020 باعتماد محضر الجهاز التنفيذي ونتيجة الانتخابات".





ووجه رئيس الهيئة رسالة إلى الشعب المصري، قائلًا: "شكرًا شعب مصر العظيم على مساركتكم، وكنتم على حق وإننا كهيئة نثمن من شارك في عملية الاقتراع، حرصه على ممارسة حقه، ونحث من لم يشارك أن يؤدي واجبه الوطني، إن حرصكم على المشراكة في الظروف التي تمر بها مصر والعالم، أرستلهم رسالة، وقد بلغت العالم، أن مصر بها شعب يلبون النداء بصوت جهير، يملأ الأرض، وإننا على قلب رجل واحد، يحمل راية وطنه، ليبقى العلم المصري مرفوعًا على سارية، متحدثًا ومعبرًا عن تاريخ الوطن وإرادة الأمة، وأثبتهم أننا ماضون إلى المستقبل، متفاخرين بمبادئنا".



