نجم الزمالك يهدد بالرحيل.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:07 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية أن محمود علاء نجم دفاع الزمالك هدد إدارة ناديه بالرحيل بسبب تجاهله حتى الآن في العديد من الأمور.


ولم يمنح مسئولو القلعة البيضاء محمود علاء حتى الآن مقدم تجديد تعاقده مع النادي وذلك بعد أن وقع على عقوده الجديدة في أبريل الماضي وهو الأمر الذي أغضبه كثيرًا.


ويمتلك محمود علاء أكثر من عرض خليجي بمقابل مادي ضخم من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهو ماجعله يطالب بعقد جلسة مع مسئولي الفارس الأبيض في الأيام المقبلة.


ويحتل الزمالك قبل مواجهة مصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة مع العلم أنه سيتم خصم ثلاث نقاط في نهاية الموسم بسبب اعتبار الفريق الأبيض منسحبا أمام الأهلي في قمة مباريات الجولة الرابعة.


ويحتل نادي مصر المركز الثامن عشر والأخير في جدول الدوري برصيد 12 نقطة فقط بعدما حقق انتصارين فقط وستة تعادلات وخسر عشر مواجهات.

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