سجل أعلى درجة حرارة في العالم.. حقائق قد تصدمك عن وادي الموت

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:02 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
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كشفت هيئة الطقس الوطنية الأميركية أن قراءة مقياس للحرارة في منطقة فيرنس كريك، الواقعة في وادي الموت، بجنوب صحراء كاليفورنيا، واصلت ارتفاع بشكل حاد لتصل إلى 54.4 درجة لتصبح أعلى درجة مئوية يجري تسجيلها على مستوى العالم، منذ أكثر من 100 عام.

وقالت الهيئة عن القراءة التي جرى تسجيلها في الفترة الماضية "إذا تأكد ذلك، فستكون أعلى درجة حرارة مثبتة رسميا منذ يوليو عام 1913"، مشيرة إلى أن الأرقام "لا تزال أولية".

وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن أعلي رقم قياسي لدرجة حرارة على الإطلاق، كانت 56.7 درجة مئوية، وسجلت في وادي الموت يوم 10 يوليو عام 1913.

وادي الموت:
يقع وادي الموت (ديث فالي) في صحراء مواهفي غرب مدينة لاس فيغاس، اي في الجزء الشرقي من أواسط ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويمتد جزء منه إلى داخل ولاية نيفادا ويعرف بأكثر المناطق سخونة، حيث سجل 56.7 درجة مئوية يوم 10 يوليو عام 1913.

وتأسس الوادي من قبل الحكومة عام 1933، ويبلغ طوله 209 كم، وعرضه ما بين 10 و23 كم، وتقع فيه أشد الأماكن انخفاضًا في نصف الكرة الغربي بالقرب من حوض بادواتر؛ إذ يبلغ 86 مترًا تحت مستوى سطح البحر.

لماذا سمي بوادي الموت:
أطلق الروّاد الأوائل على وادي الموت هذا الاسم لطبيعته الصحراوية المقفرة، بعد أن تمكّنوا من اجتيازه عام 1849، حيث يعتبر منخفض عظيم على سطح الأرض تغطي أسفله صدوع تشكل جدرانه الشرقية والغربية.
وتكثر به الصدوع بسبب تشقق القشرة الأرضية نتيجة لعملية التعرية، مما ادي الي تكوين أخاديد جميلة، وفي الجزء الشمالي منه توجد فوهة بركان يوباهيبي، وهو بركان صغير في الجانب الغربي من الانكسار وتتدفق الحمم البركانية من بعض الفوهات في جنوب الوادي

طبيعة المناخ:
كان يعد من أكثر المدن الجليدية وأشدها رطوبة لكن في الوقت الحالي لا يزيد متوسط سقوط الأمطار السنوي على خمسة سم في العام، وقد سجلت في هذا المكان أعلى درجة للحرارة في الولايات المتحدة، وكان ذلك في 10 يوليو عام 1913، إذ بلغت درجة الحرارة 57°م ومع ذلك، إلا انه يعتبر تسجيل 52°م أمر عادي في فصل الصيف.

مميزات الوادي:
يتميز الوادي بالخصائص الجيولوجية الجذابة، وأنواع مختلفة من النباتات منها شجيرات الكريوزوت والإيلكس الصحراوي والمسكيت، وتنوع ايضا بالحيوانات البرية مثل القطط البرية والقيوط والثعالب والفئران والأرانب والزواحف والسناجب.

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