وعد البحري تستعد لطرح أغاني جديدة.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:33 م
وعد البحيري
وعد البحيري
نور طلعت
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أفصحت المطربة وعد البحري، عن أعمالها الغنائية المستقبلية وذلك من خلال تصريحات صحفية.

و قالت،:"، أحضر الآن لأغنية شعبى وأخرى خليجى، والشعبى عبارة عن أغنية بمقامات شرقية بحتة مع شكل توزيع إيقاعى جميل، كما أحضر لأغنية حاليًا لمصر، وسجلت أيضا أغنية للأم".

وعن رأيها في فن المهرجانات والشعبي قال وعد،:" أنا مع أغانى المهرجانات، فهى طفرة جديدة، وتعبر عن الجيل الحالي، وبها توزيعات وإيقاعات جديدة وبارزة، فأنا أحب أغانى المهرجانات لكن ليس جميعها فهناك أغانى كلماتها وألحانها جيدة مثل أغنية عمرو كمال وشاكوش "سكر محلى".
وأضافت وعد،قائلة،:" أحب الفنان أحمد شيبة لكن أغانيه تندرج تحت الأغانى الشعبية وليست أغانى المهرجانات، وأحب أغنية "أه لو لعبت يا زهر".
جدًا".



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