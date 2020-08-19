الجزائر تشتري 560 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:57 م
بوابة الفجر
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 قال متعاملون أوروبيون في تقييم أولي يوم الأربعاء إن الديوان المهني الجزائري للحبوب اشترى 560 ألف طن من قمح الطحين للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة دولية أُغلقت يوم الثلاثاء.

وقال متعاملون إن تقديرات أولية تحدد الأسعار المدفوعة عند ما يتراوح بين 231 و232 دولارا للطن شاملا الشحن.

ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق يوم الأربعاء.

تطلب الجزائر شحن القمح على فترتين من دول التوريد الرئيسية، بين الأول والخامس عشر من أكتوب وبين السادس عشر والحادي والثلاثين منه. وفي حالة التوريد من أمريكا اللاتينية، يكون الشحن بين الأول والخامس عشر من سبتمبر وبين السادس عشر والثلاثين منه.

الجزائر مشتر مهم للقمح من الاتحاد الأوروبي، وبخاصة من فرنسا.

وتسبب موسم ضعيف للحصاد في فرنسا هذا الصيف في تقليص حاد لإمدادات التصدير في أكبر منتج للقمح بالاتحاد الأوروبي ومن المتوقع أن يؤدي لأن ترفع بقية دول الاتحاد مبيعات التصدير إلى الجزائر في الموسم الجاري.


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