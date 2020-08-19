برلماني يطالب التموين بمراجعة قرار تخفيض وزن رغيف الخبز

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:48 م
النائب محمد عبدالغني
النائب محمد عبدالغني
عبداللطيف هيبة
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تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لوزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم، إضافة إلى وزن الرغيف البلدي المدعم، وسعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم بـ 265 جنيها للمخابز المستخدمة السولار في عملية الإنتاج، بينما تم تحديد التكلفة بنحو 283 جنيه للمخابز المستخدمة الغاز الطبيعي في عملية إنتاج الخبز المدعم، وتم تثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جراما أي بفارق 20 جراما للرغيف الواحد.

وأضاف عبدالغني خلال بيانه العاجل اليوم الأربعاء، أن القرار نص أيضا على أن المخبز الذي يحصل على 10 أجولة يوميًا تتكفل الدولة بالتأمين على 5 عمال والمخبز الذي ينتج 20 جوالًا يتم التأمين على 10 عمال، ويُعد هذا القرار غير متلائم ما يمر به المواطنين من أوضاع اقتصادية خاصة مع تأثير جائحة كورونا العالمية والتي أدت الى فقدان العديد من المواطنين الذين يخاطبهم هذا القرار بصورة كبيرة محدودي الدخل والشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة لوظائفهم خلال تلك الفترة.

وطالب النائب، الحكومة بمعرفة الإجراءات التي ستقوم بها لتقليل آثار هذا القرار على المواطنين الذين يعتمدون في حياتهم على رغيف الخبز المدعم ومقرراتهم، وضرورة مراجعة القرار والأسس التي تم اتخاذه على أساسها، بجانب إفادتنا ببيان بما يستخدمه المستحقين للخبز، ومدى ملائمة وزن الرغيف البلدي بعد أن تم تخفيضه مع الوزن المثالي له.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 61562 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 96753 حالة من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و5184 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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وزن الخبز الغاز الطبيعي التموين

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