الوطنية للانتخابات: فوز القائمة الوطنية "من أجل مصر" بانتخابات الشيوخ (فيديو)
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:50 م
رقية جمال
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أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات مجلس الشيوخ في الدائرة الأولى ومقرها مديرية أمن القاهرة، وفي الدائرة الثانية ومقرها مديرية أمن الجيزة، وفي الدائرة الثالثة ومقرها مديرية أمن الشرقية، وفي الدائرة الرابعة ومقرها مديرية أمن الإسكندرية.
وأضاف "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في أغلب دوائر انتخابها بنسبة تجاوزت 5%.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر على أن يكون دخول الصحفيين والإعلاميين إلى مقر مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ اليوم لحاملي تصاريح الهيئة لعام ٢٠٢٠.
وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، والتي أجريت على مدار يومي ٩ و١٠ أغسطس في الخارج، ويومي ١١ و١٢ أغسطس في الداخل، وذلك من مقر الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو لأول مرة.
وأنهت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين كافة استعداداتها لنقل المؤتمر الصحفي العالمي التي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وذلك من مبنى الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو، حيث وجه حسين زين، القطاعات المعنية بتوفير كافة الامكانيات من كاميرات وأجهزة البث والنقل والاستعداد بشكل جيد لنقل هذا الحدث الهام الذي يجري لأول مرة من مبنى ماسبيرو العريق
من جانبها، استعدت قطاعات الأخبار والتليفزيون والإذاعة والهندسة الإذاعية لنقل كافة تفاصيل المؤتمر الذي ينقل على الهواء مباشرة على شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام، الأربعاء، في الثالثة عصرًا بقاعة الدور السابع بمبنى الوطنية للإعلام بماسبيرو.
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