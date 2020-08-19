الوطنية للانتخابات: فوز القائمة الوطنية "من أجل مصر" بانتخابات الشيوخ (فيديو)

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات مجلس الشيوخ في الدائرة الأولى ومقرها مديرية أمن القاهرة، وفي الدائرة الثانية ومقرها مديرية أمن الجيزة، وفي الدائرة الثالثة ومقرها مديرية أمن الشرقية، وفي الدائرة الرابعة ومقرها مديرية أمن الإسكندرية.





وأضاف "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في أغلب دوائر انتخابها بنسبة تجاوزت 5%.





وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر على أن يكون دخول الصحفيين والإعلاميين إلى مقر مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ اليوم لحاملي تصاريح الهيئة لعام ٢٠٢٠.







