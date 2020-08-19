تامر حسني ومحمود العسيلي ينتهيان من تصوير كليبهما الجديد في العلمين

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انتهى الفنان تامر حسني، خلال الساعات القليلة الماضية من تصوير أولى أغنيات ألبومه الجديد كفيديو كليب في مدينة "العلمين" بالساحل الشمالي.



والأغنية عبارة عن"دويتو غنائي" يجمع الفنان تامر حسني، بالنجم محمود العسيلي،



وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن المفترض أن تكون عنوان الألبوم وتحمل طابع "المقسوم" حيث تتناسب مع أجواء الصيف، والفيديو كليب من إخراج تامر حسني.





وانتشرت مؤخرًا أخبار تفيد بطرح حسني، ألبومه الجديد خلال شهر سبتمبر المقبل، وأكدت تلك الأخبار على تسليم حسني ماستر ألبومه لشركة"روتانا" استعدادًا لعمل الدعاية اللازمة قبل الطرح.





وعلم "الفجر الفني" من مصادره بأنه لا صحة لما تردد مؤخرًا حول موعد طرح الألبوم، وأكد المصدر أنه حتى هذه اللحظة لم يحدد تامر حسني موعد لطرح ألبومه الجديد، ولم يسلم "حسني" ماستر ألبومه للشركة.





وعن "قائمة أغاني الألبوم"، مازال حسني، حتى الآن مترددًا حول عدد من أغاني الألبوم وفي حين أن يستقر تمامًا على جميع الأغاني سيتم الإعلان عن "تراك ليست" الألبوم.



