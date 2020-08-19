منافس عبد الله السعيد.. بيراميدز يتجه لحسم صفقة جديدة من الأهلي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:54 م
الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير إعلامية مصرية اليوم مفاجأة جديدة بشأن رغبة بيراميدز في التعاقد مع لاعب آخر من الأهلي.

وقال الإعلامي كريم رمزي خلال برنامجه عبر قناة أون تايم سبورت إن بيراميدز بالفعل يفاوض نجم جديد من الأهلي واقترب من التوقيع معه.

وتابع: "بعد الحصول على خدمات أحمد فتحي ورمضان صبحي سيكون هناك نجم جديد في الطريق".

وأفادت تقارير أن محمد شريف لاعب الأهلي والمعار لصفوف إنبي يأتي ضمن أولويات بيراميدز للتعاقد معه وبالفعل وقع على عقود انضمامه للفريق السماوي في انتظار الاتفاق النهائي مع النادي.

ويحتل محمد شريف المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 9 أهداف خلف عبد الله السعيد نجم بيراميدز الذي يعتلي الصدارة برصيد 16 هدفا.

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محمد شريف عبد الله السعيد رياضة بيراميدز الاهلي

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