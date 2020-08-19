محمد مهران من التمثيل للتأليف.. تعرف علي التفاصيل!

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يدخل الممثل محمد مهران تجربة جديدة في عالم الكتابة، حيث أسند له صناع مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر، كتابة سيناريو العمل الذى تقف على إنتاجه لشركة سينرجى.

 

ومن المقرر البدء في تصويره غداً الخميس حيث أوشك مهران على الانتهاء من كتابة نصف الحلقات وتسليمها للشركة المنتجة مباشرة.

 

ويبدأ مخرج العمل محمد عبد السلام تصوير المسلسل، بالمشاهد الداخلية، والتى تجمع بين مى عمر وأحمد زاهر، ثم تتوالى مشاهد الممثلين تباعاً حسب الجدول المقرر للمخرج وفريق عمله.

 

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب مى عمر كل من ، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.

 

وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.

 

وكانت أخر أعمال الفنان محمد مهران مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، وعرض في شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته احمد زاهر، ادوارد، سلوى عثمان، روجينا، ريم سامى، واخرون، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.

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