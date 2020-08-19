مستقبل وطن: تكليف الرئيس للحكومة برفع مستوى معيشة المواطنين يعكس انحيازه للفقراء

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول بحث كافة السبل لتحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية خاصةً معدلات التضخم والتشغيل فضلًا عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في المجتمع يعكس مدى انحياز الرئيس للفقراء والطبقة المُتوسطة.





وأضاف منظور، في بيان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعلم علم اليقين أن كافة طوائف الشعب المصري تماسكت حول بعضهم البعض وصبروا على إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة في السنوات الأخيرة الماضية في سبيل نهضة بلادهم، وهو ما يجعله ينحاز للمصريين ويشعر بهم ويعمل على تحسين مستواهم ومعيشتهم من أجل توفير حياة كريمة لهم، مُؤكدًا أن الرئيس يدرك بالظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الفقراء والطبقة المُتوسطة وهو ما يجعله يتابع كافة أوضاعهم لحظة بلحظة لحفظ حقوقهم.





كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبدالفتاح أطلق العديد من المبادرات التي تخدم الفقراء والطبقة المتوسطة أبرزها "كلنا واحد" والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مُخفضة، وكذلك مبادرة "حياة كريمة" والتي تستهدف تقديم الرعاية الطبية والخدمات والعمليات الجراحية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مُشيرًا إلى أن مثل تلك المبادرات تخدم الفقراء والطبقة المتوسطة.









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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 61562 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 96753 حالة من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و5184 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.