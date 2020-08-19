الزراعة: ضبط 11 طن لحوم فاسدة في 19 محافظة

قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال اسبوع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 11 طن و694 كجم في 19 محافظة.





يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف الرقابة والتفتيش على منافذ بيع الأسماك واللحوم والأدوية واللقاحات البيطرية





وأكد رئيس الهيئة أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، القليوبية، الجيزة، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسماعيلية، السويس، البحر الاحمر" حيث تم تحرير 66 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.





وأضاف محمود أن مديريات الطب البيطري بالمحافظات، قامت بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.





وأوضح محمود أن مديريات الطب البيطري قامت بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 11 محافظة وهي (بنى سويف، الإسماعيلية، الشرقية، دمياط، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، سوهاج، الفيوم، الدقهلية، المنيا) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 140 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات وتم رصد 58 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات وتم اصدار قرارت الاغلاق للمخالفين.





وفي سياق اخر، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مشروع البتلو يستهدف خدمة صغار المربين والمزارعين الذين يربوا أقل من 10 رؤوس، حيث وفرت الوزارة 37.5 مليون تمويل جديد للمشروع.





وأشار "القرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن رؤوس البتلو كانت تذبح على وزن من 80 إلى 100 كيلو، ولكن صدر قرار بعدم ذبحها حتى تصل إلى 400 كيلو، وفي هذا الإطار وفرت الدولة التمويل للمربيين حتى يستطيعوا استكمال تربية رؤوس البتلو.



