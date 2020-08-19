أحمد مجاهد: الفيفا أقر بعض التعديلات الجديدة بعد تفشي الكورونا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:05 م
أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة
أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة
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أكـد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق، أن هناك أزمة كبيرة بعد التعديلات التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الأجندة الدولية.


وقال أحمد مجاهد في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أقر بعض التعديلات الجديدة، بعد ظروف تفشي فيروس كورونا".

واضاف:" كان هناك أجندة دولية، وتم إبلاغ الاتحادات القارية بإلغاء المباريات ما عدا قارة أوروبا".


وواصل:" المنتخبات غير الأوروبية لن تستطيع السفر إلى أوروبا من أجل المشاركة في مباريات هناك، ولكن يتم الاكتفاء باللاعبين المحليين فقط".


وأكمل:"الاتحاد الافريقي قد يترك فترة شهر أكتوبر للاستعداد، وشهر نوفمبر من المحتمل أن يكون خلالها مباريات لتصفيات بطولة كأس العالم".


وأضاف:" الأهلي والزمالك سيواجهان الوداد والرجاء سيلعبان في إفريقيا خلال شهر سبتمبر واكتوبر، وقد يكون هناك فترة توقف اجبارية إلا لو تم إهمال المنتخب الأول".


وأردف:" المنتخب من المفترض أن يتجمع في شهر أكتوبر أم هل سيخوض تصفيات كأس العالم في نوفمبر بشكل مباشر".


واستطرد: "من المستحيل إنهاء الدوري في شهر أكتوبر المقبل، في ظل وجود ضغط مباريات رهيب في المباريات المحلية والإفريقية ثم ضغط آخر لمباريات ومعسكر منتخب مصر".


وقرر فيفا عدم إقامة فترة التوقف الدولي المقبلة في موعدها، ليتم ترحيلها وإقامتها في الفترة من 24 يناير إلى 1 فبراير من عام 2022 لكل الاتحادات القارية، باستثناء الأوروبي.


وأوضح فيفا التعديلات في ثلاث نقاط جاءت كالتالي:
- ترحل فترة التوقف من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر 2020 إلى الفترة من 24 يناير لمطلع فبراير 2022 لكل الاتحادات باستثناء الأوروبي، وهذا يعني عدم وجود إلزام على اللاعبين بالاستدعاء من جانب اتحاداتهم في سبتمبر 2020.

- فترة التوقف الجديدة ستكون في يناير 2022 لوجود كأس أمم أفريقيا بها، وسيتم تحديد مواعيد دقيقة لها لاحقًا.

- المواعيد الجديدة لكأس كونكاكاف 2021 "أمريكا الشمالية والكاريبي" ستكون المراحل التهيدية من 2 إلى 6 يوليو 2021، والدورة النهائية من 10 يوليو إلى 1 أغسطس 2021، مع استدعاء إلزامي للاعبين يبدأ من 28 يونيو 2021.


وأكد أن هناك عدة حلول لإنهاء الموسم الحالي بأسرع وقت، خاصة بعد التعديلات التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الأجندة الدولية.

وقال مجاهد في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" استكمال الموسم الحالي تدمير للمنتخب المصري، وللمواسم القادمة، وكذلك مباريات الدرجات الثانية والثالثة ومراحل الناشئين".

وأضاف:" منذ 10 مارس وهناك لاعبين يجلسون في منازلهم، الناشئين لم يلعبوا منذ شهور، ما يحدث حاليا أمر غريب جدًا".

وواصل:" الدوري الحالي قد ينتهي في شهر ديسمبر القادم، في ظل الضغوط العديدة".

وتابع:" لابد أن يتم الاتفاق مع الأمن لإقامة المباريات التسعة الخاصة بالدوري في نفس اليوم، لأن إقامة المباريات إقامتها على 3 أيام أمر مجهد للغاية".

وأضاف: "التنسيق مع باقي الملاعب، وضرورة تشغيل باقي الاستادات مثل الكلية الحربية واستاد اسوان وغيرها".

وأكمل:" لا جدال على ضرورة إقامة معسكر لمنتخب مصر في اكتوبر المقبل".

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