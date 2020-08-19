فايلر يُثير غضب صالح جمعة من جديد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:02 م
صالح جمعة
صالح جمعة
علي خلاف
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أثار المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، غضب صالح جمعة صانع ألعاب الأحمر، بعدما صمم الأول على رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء.


رحيل صالح جمعة عن الأهلي
وجدد المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، ترحيبه برحيل اللاعب صالح جمعة عن الفريق خلال ميركاتو الصيف المقبل.


يأتي غضب صالح جمعة بسبب تذبذب موقف المدرب السويسري معه، الذي أخبره في البداية باعتماده على خدماته في الفترة المقبلة، إلا أن فايلر تراجع وطلب رحيله عن الأهلي.


ولم يشارك صالح جمعة في اي مباراة ودية أو رسمية مع  الأهلي بعد عودة النشاط الكروي عقب توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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