الغرفة التجارية: مبادرة "ما يغلاش عليك" مدعومة من الحكومة بأكثر من 12 مليار جنيه

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قال فيصل عبد العاطي، مستشار غرفة القاهرة التجارية، إن مبادرة "مايغلاش عليك" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبنتها الحكومة مع القطاع الخاص، وتهدف لدعم المواطن بشكل عام ومستحقي التموين بشكل خاص.



وأضاف "عبد العاطي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، أن المبادرة بها تخفيضات حقيقية وإلا ما تحقق الهدف منها، فالتاجر والصانع يريدوا تنشيط مبيعاتهم، موضحًا أن نسبة التخفيضات بالمبادرة تصل لـ 20% لعامة المواطنين بالإضافة لـ 10% من مستفيدي بطاقات التموين.



وتابع مستشار غرفة القاهرة التجارية، أن المبادرة هامة جدًا في ظل أزمة كورونا؛ لدعم التاجر والصانع والمواطن، مشيرًا إلى أن المبادرة مدعومة من الحكومة بأكثر من 12 مليار جنيه؛ لتنشيط حركة تداول السلع، وزيادة الانتاج وتوفير فرص عمل.





وأعلن بنك مصر مشاركته في مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك «ما يغلاش عليك» والتي بدأت الشهر الماضي، وتستمر لمدة 3 أشهر.



وقال بنك مصر في بيان، إن مشاركته في المبادرة تأتي انطلاقًا من دوره الريادي في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام في البلاد، باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، وأن بنك مصر من أوائل البنوك التي قامت بالاشتراك في المبادرة وتقديم كافة وسائل الدعم لإنجاحها بما يمتلكه البنك من مقومات كبيرة تتمثل في امتلاكه شريحة كبيرة من العملاء المستهدفين للمبادرة من الموظفين، وكذا أصحاب المعاشات، وامتلاكه لحوالي 700 فرعًا منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى امتلاك بنية تكنولوجية متميزة.



وأضاف أنه قام بإعداد حزمة من العروض المتميزة لعملائه الراغبين في الاشتراك بالمبادرة، منها إتاحة تقسيط مشتريات عملاء البطاقات الائتمانية مع تخفيض الفائدة إلى أقل فائدة ممكنة لتصل إلى 16% سنويًا على الرصيد، وتقديم قروض شخصية لتقسيط المشتريات بأسعار عائد أقل بنسبة 1% عن الأسعار المطبقة خارج المبادرة، مع الإعفاء الكامل للمصاريف الإدارية لمدة تقسيط تصل الى 24 شهرًا وبقيمة مشتريات تصل الى 25 ألف جنيهًا مصريًا.



وأشار إلى أنه يحرص دائمًا كونه مؤسسة مصرفية رائدة على تحديث وتطوير خدماته ومنتجاته بما يتناسب مع احتياجات عملائه بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة، ويعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح في كافة الأعمال.