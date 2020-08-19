السيسي يوجه بالحفاظ على أعلى درجة للاستعداد لحماية أمن مصر القومي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في كافة الأفرع والتخصصات ونظم التسليح.



