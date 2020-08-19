لليوم الثاني.. جولات تنفيذية بالإسكندرية لمتابعة تطبيق منظومة الخبز الجديدة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:48 م
الجولة
الجولة
دينا حسن-محمد رجب
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قام اليوم الإربعاء محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية لليوم الثاني على التوالى بجولات منذ فجر اليوم والتي تستمرت حتى نهاية عمل المخابز يرافقه المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للاعلام والاتصال السياسي. 

وذلك لمتابعة أعمال المخابز البلدية المدعمة فى اليوم الثاني، لتطبيق تطوير منظومة الخبز والتي تهدف إلى تحسين جودة رغيف الخبز دون المساس بحقوق المواطنين

وشملت جولاته بقيادة فرق عمل التموين بمناطق غرب الإسكندرية، حيث استهل الجولات بالمرور والرقابة والتفتيش على مخابز إدارة العجمي والتي شملت مخابز الدخيلة القبلية والدخيلة البحرية والدخيلة الجبل والهانوفيل والبيطاش وابو يوسف. 

كما شملت الجولات مخابز إدارة العامرية والتي شملت مخابز مناطق الكابلات والسفن وعزبة الهجانة ومدينة العامرية، حيث قام بالتفتيش على وزن رغيف الخبز والتأكد من الالتزام بوزن ٩٠ جرام الرغيف حفاظا على حقوق المواطنين. 

وقد قام المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين بتوعية أصحاب المخابز بتعديلات بنود المنظومة الجديدة وشرح الجزاءات التي ستطبق على المخابز المخالفة. 

كما شدد على أصحاب المخابز أنه فى حالة وجود مخالفات سوف يتم تطبيق العقوبات التى نصت عليها المنظومة بكل حزم. 

كما تم استطلاع رأى الكثير من المواطنين رجال وسيدات، وقام بتوعية المواطنين أن سعر الرغيف كما هو وحصة المواطن من الخبز اليومية كما هي ولا مساس بجودة الرغيف بل على العكس سوف تتحسن جودته. 

كما شملت الجولات زيارة مفاجأة لأحد المجمعات الاستهلاكية بالعامرية للتأكد من توافر السلع التموينية وانتظام صرفها للمواطنين وكذلك نقاط الخبز 

واختتم سعد الله جولاته المكثفة بزيارة مفاجأة إلى مركز تموين حى العجمي ومتابعة أعمال المركز وكذلك لقاء بعض المواطنين والتحدث عن تقديم الخدمات التموينية إلكترونيا عبر موقع دعم مصر والذي لقى استحسان المواطنين لسهولة الاستخدام وتوفيرا للوقت والمجهود. 

كما قام مديرى الإدارات وفرق العمل التابعة لهم بالمرور والتفتيش على المخابز التابعة لكل إدارة تموينية. 
لليوم الثاني.. جولات تنفيذية بالإسكندرية لمتابعة تطبيق منظومة الخبز الجديدة
لليوم الثاني.. جولات تنفيذية بالإسكندرية لمتابعة تطبيق منظومة الخبز الجديدة
لليوم الثاني.. جولات تنفيذية بالإسكندرية لمتابعة تطبيق منظومة الخبز الجديدة
لليوم الثاني.. جولات تنفيذية بالإسكندرية لمتابعة تطبيق منظومة الخبز الجديدة
لليوم الثاني.. جولات تنفيذية بالإسكندرية لمتابعة تطبيق منظومة الخبز الجديدة
لليوم الثاني.. جولات تنفيذية بالإسكندرية لمتابعة تطبيق منظومة الخبز الجديدة

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