من داخل "الجيم".. خالد سليم يبعث رسالة تفاؤل لمتابعيه

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شارك النجم خالد سليم محبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".



وظهر خالد بالصورة من داخل الچيم وبعث رسالة تفاؤل لمتابعيه وكتب : زي الأيام دي السنة اللي فاتت كنت بمر بأصعب أيام في حياتي ، لو فاكرين شكلي قبل عمليه استئصال الورم كان عامل ازاي.



وتابع : مفقدتش الأمل وكان عندي إيمان وإرادة إني مفيش رسالة مستحيلة ، الحمد لله ، بالصبر والإستمرار هتحققوا كل حاجة بتحلموا بيها.



وفي سياق آخر، طرح خالد سليم مؤخرًا أغنية "اللي فات مات" وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل وميكس وماسترينج أحمد محروس، والكليب من إخراج ريشة سركيس.

