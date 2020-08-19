بروتوكول تعاون بين "أطفال بلا مأوى" وجمعية رسالة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:37 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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وقعت وزارة التضامن الإجتماعي "البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوي"، بروتوكول تعاون مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية بهدف تعزيز التعاون في مجال أطفال بلامأوي.

ويهدف البروتوكول إلي دعم احدى الوحدات المتنقلة التابعة لبرنامج حماية الاطفال والكبار بلامأوي بالاضافة لتكوين وحدات تطوعية داخل مؤسسات الرعاية الإجتماعية وتدريب فرق المتطوعين المرشحين للعمل في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتقديم وجبات غذائية واغطية وملابس للفئة المستهدفة.

‏وقال حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الاطفال بلامأوي، إن الوزارة حريصة علي تعزيز التعاون والشراكة مع المجتمع المدني حيث هناك 4 جمعيات أهلية شريكة تدير الوحدات المتنقلة. 

وذكر يوسف أن الوزارة أستضافت جميع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الاطفال بلامأوي وعددها 25 مؤسسة أهلية ومنظمة دولية لبحث تعزيز التعاون بين الوزارة والمجتمع المدني ايمانا ً باهمية قيام الشراكة بين الجانبين  تحقيقا للمصلحة الفضلي للأطفال.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي  برنامجا متكاملا مأوى للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في 13 محافظات الأكثر كثافة لهذه الظاهرة، وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، المنيا، وأسيوط،  وبورسعيد، الغربية، الفيوم وبتمويل 164 مليون جنيه.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة.
بروتوكول تعاون بين "أطفال بلا مأوى" وجمعية رسالة
بروتوكول تعاون بين "أطفال بلا مأوى" وجمعية رسالة
بروتوكول تعاون بين "أطفال بلا مأوى" وجمعية رسالة
بروتوكول تعاون بين "أطفال بلا مأوى" وجمعية رسالة
بروتوكول تعاون بين "أطفال بلا مأوى" وجمعية رسالة
بروتوكول تعاون بين "أطفال بلا مأوى" وجمعية رسالة
بروتوكول تعاون بين "أطفال بلا مأوى" وجمعية رسالة
بروتوكول تعاون بين "أطفال بلا مأوى" وجمعية رسالة

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جمعية رسالة برتوكول التضامن أطفال بلا مأوى

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