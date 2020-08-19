محافظ القاهرة يكرم القائمين على مبادرة "اتحضر للأخضر"

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حفل تكريم ٢٥ من القائمين على تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية، "اتحضر للاخضر" بحي مصر القديمة من العاملين بهيئة النظافة ومديرية التربية والتعليم وهيئة قصور الثقافة.





وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تستهدف نشر الوعي البيئي لدى طلاب المدارس، حيث تم تجميل وتشجير محيط المدارس بحي مصر القديمة بمشاركة عدد من الطلاب والفنانين التشكيليين والذين قاموا بطلاء أسوار المدارس من الخارج وعمل رسومات فرعونية ومناظر طبيعية عليها مما اضفى لمسة جمالية على شوارع الحي.





وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل فرق من الطلاب لزراعة محيط الأسوار بالتعاون مع هيئة النظافة والجمعيات الأهلية، مشيرا الى انه تم رفع كفاءة الزراعة داخل ٤٠ مدرسة بالحي حيث تم مد الطلاب بالمستلزمات اللازمة لتشجير المدارس من الداخل، كما رافقهم متخصص لتدريبهم على كيفية زراعة الأشجار والشتلات وافضل مكان لوضعها داخل المدرسة.



