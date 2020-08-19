محافظ القاهرة يكرم القائمين على مبادرة "اتحضر للأخضر"

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:32 م
التكريم
التكريم
إسماعيل منطاوي
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شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حفل تكريم ٢٥ من القائمين على تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية، "اتحضر للاخضر" بحي مصر القديمة من العاملين بهيئة النظافة ومديرية التربية والتعليم وهيئة قصور الثقافة.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تستهدف نشر الوعي البيئي لدى طلاب المدارس، حيث تم تجميل وتشجير محيط المدارس بحي مصر القديمة بمشاركة عدد من الطلاب والفنانين التشكيليين والذين قاموا بطلاء أسوار المدارس من الخارج وعمل رسومات فرعونية ومناظر طبيعية عليها مما اضفى لمسة جمالية على شوارع الحي. 

وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل فرق من الطلاب لزراعة محيط الأسوار بالتعاون مع هيئة النظافة والجمعيات الأهلية، مشيرا الى انه تم رفع كفاءة الزراعة داخل ٤٠ مدرسة بالحي حيث تم مد الطلاب بالمستلزمات اللازمة لتشجير المدارس من الداخل، كما رافقهم متخصص لتدريبهم على كيفية زراعة الأشجار والشتلات وافضل مكان لوضعها داخل المدرسة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 61562 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 96753 حالة من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و5184 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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