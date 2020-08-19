عمرو دياب يطرح برومو "أماكن السهر"

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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طرح الفنان عمرو دياب، خلال الساعات القليلة الماضية برومو أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، وذلك استعدادًا لطرح الأغنية كاملة خلال اليومين المقبلين، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".

ونشر كريم نور، المصور الخاص للفنان عمرو دياب، البوستر الرسمي للأغنية لتشويق الجمهور بالأغنية.

وصور دياب، الأغنية كفيديو كليب بـ"هاسيندا" في الساحل الشمالي، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.

جدير بالذكر أنه من أخر أعمال الهضبة عمرو دياب، أغنية"مالك غيران" هي من كلمات تركى آل الشيخ، ألحان فلكلور شعبى مكساج وديجتال ماستر أسامة الهندي.

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