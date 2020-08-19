تواصل فاعليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالشرقية (صور)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:24 م
المبادرة
المبادرة
منى صموئيل
Advertisements
نشرت وزارة الصحة والسكان، صور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أثناء الكشف على أهالي محافظة الشرقية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.

وقالت وزارة الصحة ان العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة متواجدة بمعظم محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.

ويمكنكم معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لكم من خلال تطبيق صحة مصر.


اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 61562 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 96753 حالة من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و5184 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
تواصل فاعليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالشرقية (صور)
تواصل فاعليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالشرقية (صور)
تواصل فاعليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالشرقية (صور)
تواصل فاعليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالشرقية (صور)
تواصل فاعليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالشرقية (صور)
تواصل فاعليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالشرقية (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبادرة رئيس الجمهورية الصحة الشرقية الأمراض المزمنة

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من التوقيع مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يتخلى عن لويس سواريز

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. برشلونة يعلن خليفة إريك أبيدال

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد حسن يفجرها: الأهلي يرغب بقوة في التعاقد مع محمد إبراهيم

منذ نصف ساعة

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"شركة بطاطس" تهدد رمضان صبحي بالحبس بعد رحيله عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

مرشح لرئاسة برشلونة يتعهد بإقالة كومان

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يستغني عن نجمين لضم لاوتارو مارتينيز

منذ ساعة

أجبرته على الرحيل.. أسرار الـ60 دقيقة بين الخطيب ورمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ حوالي 17 ساعة

رسميا.. دورتموند يتعاقد مع نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

المشروع الذي يحسم بقاء ليونيل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يرد "فلوس" الأهلي ويرفض مبدأ العودة

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يخطط لصفقة جديدة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

الصحة تنشر صورا لمبادرة الرئيس للأمراض المزمنة في بني سويف

تواصل فعاليات مبادرة علاج الأمراض المزمنة بالدقهلية (صور)

تواصل مبادرة السيسي لدعم صحة المرأة بالإسكندرية (صور)

تواصل فعاليات مبادرة دعم صحة المرأة بالمنيا (صور)

تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالدقهلية (صور)

تواصل أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بكفر الشيخ والبحر الأحمر (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:06 م

برشلونة يستغني عن نجمين لضم لاوتارو مارتينيز

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

08:44 ص

تعرف على حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلي

11:53 ص

برشلونة يتخلى عن لويس سواريز

01:15 م

الأهلي يخطط لصفقة جديدة

12:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية