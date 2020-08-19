أحمد حسن يفجرها: الأهلي يرغب بقوة في التعاقد مع محمد إبراهيم

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:34 م
محمد ابراهيم
محمد ابراهيم
علي نبوي
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أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الأهلي يفكر بقوة في التعاقد رسميا مع محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق وصانع ألعاب مصر المقاصة الحالي.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:"محمد إبراهيم قد يكون صفقة قادمة للنادي الأهلي، ورغم انه منتمي للنادي الزمالك، ولكن الفريق الأحمر في احتياج للاعب".

وأضاف: "اللاعب ظهر بشكل جيد في المباريات السابقة مع مصر المقاصة وتحسن بدنيا بشكل ملحوظ".

وواصل:" لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تراقب محمد إبراهيم، وبعد رحيل رمضان صبحي، قد يكون الفريق في حاجة لوجوده في مركز الجناح أو صانع الألعاب مع محمد مجدي أفشة".

وتابع: "قد يكون هناك لاعبين معارين في الأهلي مثل ناصر ماهر وعمار حمدي، لكن خبرات محمد إبراهيم تعطيه الأفضلية في مركز صانع الألعاب".

وختم: "المفاوضات قد تتم بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة"

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