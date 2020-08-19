منظمة الصحة العالمية تكشف سبب ارتفاع الإصابات بكورونا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:22 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، سبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بعض الدول.

 

وقالت الصحة العالمية، إن السبب يرجع لعد الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وإكثار التواجد في الأماكن المزدحمة وعدم ارتداء الكمامات.

 

وفي وقت سابق، حذر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الدول التي تضع مصالحها الخاصة على الآخرين في محاولة ضمان إمدادات لقاح محتمل لـ فيروس كورونا تجعل الوباء أسوأ.

 

 وطالب رئيس المنظمة، بوضع حد لـ "اللقاحات القومية" إن العمل استراتيجيًا وعالميًا في الواقع يصب في المصلحة الوطنية لكل بلد - لا أحد في أمان حتى يصبح الجميع آمنين.

 

وأكد أنه أرسل خطابًا إلى جميع أعضاء منظمة الصحة العالمية يطلب منهم الانضمام إلى جهود لقاح COVAX متعدد الأطراف وتم الإبلاغ عن إصابة أكثر من 21.9 مليون شخص بفيروس كورونا الجديد على مستوى العالم وتوفي 772647 شخصًا، وفقًا لإحصاء "رويترز".

 

كما حذرت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، من السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى زيادة نسب الإصابة بفيروس كورونا، قائلة: "فيروس كورونا جديد على البشرية، ونتعلم شيء جديد كل يوم عنه، ومن الممكن أن نشهد مرحلة ثانية وثالثة من فيروس كورونا، ويجب على المواطنين اتباع الإجراءات الوقائية".

 

 كما كشفت عن مدى إمكانية تعرض من يصاب بفيروس كورونا للإصابة مرة ثانية بعد الإصابة، قائلة: "لا يوجد أي مرض أو لقاح يعطي للإنسان مناعة 100% ضده".

 

وأضافت "الحجة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه لا يوجد أي لقاح بالعالم له فاعلية كبيرة ضد كورونا بنسبة 100%، موضحة أن هناك حالات نادرة يعود لها فيروس كورونا بعد الشفاء.

 

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