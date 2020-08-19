كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:17 م
الزمالك
الزمالك
علي خلاف
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يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة منافسه التقليدي، النادي الأهلي، ضمن إطار منافسات، الجولة الـ21 لبطولة الدورى الممتاز.


موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك المقبلة في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي والزمالك بالجولة الـ21 لبطولة الدورى الممتاز، مساء السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءًا، على ملعب «القاهرة الدولي».

كارتيرون يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك
وفي سياق متصل، استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على تشكيل الفارس الأبيض، لمواجهة منافسه التقليدي النادي الأهلي، بالجولة الـ21 لبطولة الدورى الممتاز، حيث يتوقع أن يبدأ القمة كالآتي:-

حراسة المرمى:- محمد أبو جبل
خط الدفاع:- حازم إمام ومحمد حمدى الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى
خط الوسط:- طارق حامد وفرجانى ساسي
خط الوسط الهجومي:- أشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما
الهجوم:- مصطفى محمد.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري
يدخل أبناء المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، مباراة القمة المصرية، ضد الأهلي محتلين المركز الثاني، بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 39 نقطة من خوض 20 جولة، حقق الزمالك الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 مباريات، وتلقى الفارس الأبيض الخسارة في ثلاثة مناسبات.

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