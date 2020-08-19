نجم الأهلي السابق: الزمالك أكثر جاهزية قبل القمة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:16 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
علي نبوي
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أكد علاء ميهوب نجم الأهلي السابق، أن الزمالك مكتمل تماما قبل مواجهة القمة، مشيرًا إلى أنه فوجئ بقيام باتريس كارتيرون بإراحة نجوم الفريق أمام إف سي مصر والتفريط في نقاط المباراة.

وقال ميهوب في تصريحات عبر "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "الزمالك صفوفه مكتملة تمامًا، ومباراة الأمس فوجئت بقيام باتريس كارتيرون بإراحة كل نجوم الفريق، وفرط في نقاط مواجهة نادي مصر، لكن المدرب فكر في لقاء القمة بشكل كبير".

وأضاف:" كارتيرون شعر أنه قد يفوز في أي وقت على نادي مصر خاصة أنه ليس المنافس القوي، وأعتقد أنه فكر كثيرا في لقاء الأهلي".

وواصل:" مباراة القمة مؤثرة معنويا على الجماهير، وكذلك مشاركة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا، الفريق الذي سيفوز سيلعب البطولة الافريقية بشكل قوي، حيث سيكون فائز على منافسه في الدوري".

وأكد:" الزمالك له الأفضلية من العناصر، والأهلي سيلعب بتشكيل اضطراري، ولكن أي لاعب في الفريق الأحمر سيشارك سيقدم مستوى جيد، لدي ثقة كاملة في لاعبي الأهلي".

وتابع:" لاعبي الفريقين لم يصلوا للحالة الفنية العالية، ولكن بدنيا الأمر مطمئن، في الأهلي والزمالك".

وختم:" كان لابد من عودة مسابقة الدوري المصري، واستكمال البطولة حتى لو كان هناك بعض الأضرار".



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