من الرئيس للحكومة.. ماذا قال المسؤولون عن "صفر كورونا"؟

خلال الفترة الأخيرة، تحدث عدد من مسئولي مصر عن أهمية الوصول إلى "صفر كورونا" لتخطي البلاد تلك الفترة التي ظهر فيها فيروس كورونا التاجي المستجد في عدد من المحافظات، بعد تفشيه في دول العالم لخروجه خارج أسوار دولة الصين.





يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.





وتصدرت الولايات المتحدة قائمتي الوفيات والإصابات وجاءت البرازيل في المركز الثاني في القائمتين.





"السيسي": عاوزين نوصل للصفر إصابات

البداية كانت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قال خلال افتتاحه المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق عن فيروس كورونا: "الموضوع مكنش حاد أوي، والنسب تحسنت بفضل جيد، ولكن هذا لا يمنعنا من الاهتمام والتحفظ، وإحنا حاضرين ونرتدي الكمامات، ومن فضلكم عاوزين نوصل للصفر إصابات ونحافظ عليه".





وتابع: "الفيروس حساس، ويجب أن ندرك بأنه لن يكون هناك أي تهاون مع الفيروس، لأن ذلك سينعكس علي المجتمع، وبالتالي يجب على المجتمع الإصرار والثبات على الموقف كمواطنين وأجهزة ودولة، للحفاظ على عدم تأثر الصحة العامة بمصر، بشكل كبير، وخاصة في ظل اقتراب المدارس وفصل الشتاء، وعلى وسائل الإعلام التأكيد على التحفظ والإجراءات الوقائية وعدم الزحام".





رئيس الوزراء: نسعى للوصول إلى صفر إصابات

وعلى نفس الوتيرة، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، إن هناك ضرورة لمراعاة الالتزام بالإجراءات الوقائية، للحفاظ على معدلات منخفضة من الإصابة بفيروس "كورونا"، وسعيا للتصدي لهذا الفيروس خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى صفر إصابات.





الصحة: نترقب حتى إذا سجلنا صفر إصابات كورونا

أما المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، فقال بشأن صفر كورنا، إن الوزارة إنه سيكون هناك اتباع للإجراءات الوقائية بشكل مستمر لمواجهة جائحة كورونا، مؤكدا أننا في فترة الترقب والحذر حتى لو وصلنا إلى صفر إصابات.



