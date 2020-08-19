حبس 3 سنوات لكمسرى قطار طنطا فى قضية شهيد التذكرة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:56 م
ارشيفية
ارشيفية
أيمن يحيي
Advertisements
قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار محمد علي سكيكر، اليوم الأربعاء، فى خامس جلسات محاكمة "مجدي إ. ح"، رئيس قطار طنطا رقم 934 الإسكندرية -الأقصر، المتهم في قضية وفاة الراكب "محمد عيد"، وإصابة زميله "أحمد سمير"، بعد قفزهما من القطار بنطاق دفرة بطنطا؛ لعدم دفعهما ثمن التذكرة، والمعروفة إعلاميا بـ"ضحية التذكرة" بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات.


تعود الواقعة عندما ألقت مباحث السكة الحديد بطنطا، القبض على كمسري القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا رقم ٩٣٤، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، علي إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، مما تسبب في مصرع أحدهما.


وتلقي اللواء خالد موسى، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارًا من العقيد محمود مبروك، رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا حينا ذاك، ببلاغ ركاب القطار القادم من إسكندرية إلي مدينة طنطا بقيام كمسرى القطار المذكور بإجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذاكر معهم وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا وتم ضبطه وتسليمه لمركز طنطا، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى نيابة مركز طنطا التي أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم التجديد له، ثم صدر قرار من النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التسبب في جرح أفضى إلى الموت وجريمة الجرح العمدي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا شهيد القطار بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من التوقيع مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 7 ساعات

المشروع الذي يحسم بقاء ليونيل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يخطط لصفقة جديدة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مرشح لرئاسة برشلونة يتعهد بإقالة كومان

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يرد "فلوس" الأهلي ويرفض مبدأ العودة

منذ حوالي 7 ساعات

رسميا.. برشلونة يعلن خليفة إريك أبيدال

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد حسن يفجرها: الأهلي يرغب بقوة في التعاقد مع محمد إبراهيم

منذ نصف ساعة

"شركة بطاطس" تهدد رمضان صبحي بالحبس بعد رحيله عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

أجبرته على الرحيل.. أسرار الـ60 دقيقة بين الخطيب ورمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يستغني عن نجمين لضم لاوتارو مارتينيز

منذ ساعة

رسميا.. دورتموند يتعاقد مع نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

برشلونة يتخلى عن لويس سواريز

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ضبط كمسري قطار بطنطا أجبر بائعين على إلقاء نفسهما بسبب الأجرة

انفصال الرأس عن الجسم.. ننشر التقرير الطبي في حادث إجبار كمسري لبائع بإلقاء نفسه من القطار

بعد ضبط الكمسري.. تعرف على تحقيقات النيابة في واقعة إلقاء شخصين من القطار

النيابة العامة تواجه تهمة القتل العمد إلى كمسرى قطار "الأقصر - إسكندرية"

"تذكرة الموت".. كواليس إلقاء "الكمسري" لشابين من القطار 934

حبس الكمسري المتهم فى واقعة قطار "الأقصر - الإسكندرية" 4 أيام على ذمة التحقيقات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:06 م

برشلونة يستغني عن نجمين لضم لاوتارو مارتينيز

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

08:44 ص

تعرف على حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلي

11:53 ص

برشلونة يتخلى عن لويس سواريز

01:15 م

الأهلي يخطط لصفقة جديدة

12:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية