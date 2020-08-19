رسالة شكر من إليسا لشركة روتانا علي غلاف ألبومها الجديد

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صدم جمهور النجمة اللبنانية "إليسا" اليوم ، بوجود رسالة وداع منها لشركة روتانا لتعلن عن انفصالها بشكل نهائي عنها ، وذلك على غلاف ألبوم " صاحبة رأي " بعد طرحه في أسواق دبي.



وقالت " إليسا" في رسالتها " أن بمغادرتها شركة روتانا مثل انفصال الابنه عن منزل والدها ، لتأسيس حياتها الخاصة "، و اختتمت الرسالة بشكرها لسالم الهندى الرئيس التنفيذى لشركة روتانا، قائلة "لطالما كنتَ عراب كل هذه النجاحات، حولت كل الصعاب التى واجهتنا إلى إمكانيات ، لا أستطيع شكرك بما فيه الكفاية، بفضل دعمك عدة أحلام تحققت وأبصرت النور".



والجدير بالذكر أن ألبوم " صاحبة رأي" تم طرحه الأسابيع الماضية ، وتحتفل به إليسا بمرور 20 عاما على بداية مسيرتها الفنية ، وتعاونت فيه مع عدد كبير من شعراء وموزعين الوطن العربى ، والألبوم باللهجتين المصرية واللبنانية ، ويحقق الألبوم نجاحا كبيرا منذ طرحه .