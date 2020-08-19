"شركة بطاطس" تهدد رمضان صبحي بالحبس بعد رحيله عن الأهلي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:34 م
رمضان صبحى
رمضان صبحى
علي خلاف
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يدرس مسؤولو "شركة البطاطس" الراعية للنادي الأهلي مقاضاة رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، بعد رحيله عن صفوف القلعة الحمراء، إلى نادي بيراميدز.


رمضان صبحي مُهدد بالحبس بسبب إعلان شركة الأهلي
وقام رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، بتصوير إعلان لشركة البطاطس الراعية للأهلي باعتباره لاعبا ضمن صفوف القلعة الحمراء.

وكان رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، قد وقع على استمارة أنه لاعب في الأهلي وأكد خلال الاتفاق أنه مستمر في صفوف القلعة الحمراء، وذلك قبل تصويره إعلان الشركة الراعية للأهلي.


واعتبرت الشركة رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، أشبه بعملية النصب لحصوله على مقابل مادي ضخم مقابل تصوير ذلك الإعلان.

وتواصل مسؤولو الشركة الراعية مع رمضان صبحي لرد المبلغ الذي تقاضاه مقابل تصوير الإعلان، بسبب اضطرارهم للتصوير مع لاعب جديد بعد رحيله عن الأهلي.

ورفض رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد، رد المبلغ نهائيًا، وطالبهم باللجوء إلى النادي الأهلي، الأمر الذي دفع الشركة لدراسة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب بواقع الاستمارة الذي وقع عليها.


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