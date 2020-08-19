ميريان حسين بإطلالة أنيقة عبر "إنستجرام"

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة ميريهان حسين على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت ميريهان حسين عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة صيفية أنيقة مرتدية بلوزة حمراء مزينة بالورود ، وبنطلون أسود ، وعلقت علي الصورة قائلة : No Filter .

يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

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