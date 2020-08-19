جاسوس في الزمالك.. وأمير مرتضى يبحث عنه

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:23 م
امير مرتضى
امير مرتضى
الفجر الرياضي
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فجرت تقارير صحفية اليوم مفاجأة كبيرة بشأن وجود جاسوس داخل نادي الزمالك يفشي أسراره خارج أسوار الفارس الأبيض.

وبدأ أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في الزمالك في فتح تحقيق بشأن تصريحات خالد جلال المدير الفني لنادي مصر عن وجود جاسوس في الفارس الأبيض.

خالد جلال بعد مباراة الزمالك واف سي مصر قال في تصريحاته إنه تلقى معلومات من داخل إدارة الأبيض قبل مواجهة الفريقين أن الفرنسي باتريس كارتيرون سيلعب بعدد كبير من الناشئين.

وكان نادي مصر فرض التعادل السلبي على نظيره الزمالك أمس الثلاثاء بدون أهداف في المواجهة التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية في الأسبوع العشرين من الدوري المصري الممتاز.


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رياضة جاسوس الزمالك امير مرتضى الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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