الرقابة على الصادرات تستعرض سبل الاستفادة من التسجيل ببرنامج "سابر السعودي"

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:13 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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عقد اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لقاءاً موسعاً بالمقر الرئيسي للهيئة بمطار القاهرة مع ممثلي مجتمع الاعمال لاطلاعهم على فوائد تسجيل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كأحد جهات استخراج شهادات المطابقة فى مجال المنتجات النسيجية والمفروشات والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية فى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس و الجودة ( نظام سابر السعودى ) وقد شارك في الاجتماع مارى لويس - رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة و محمود سرج - رئيس المجلس التصديرى الجلود والمنتجات الجلدية ومحمد المصرى - نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من المديرين التنفيذيين للغرف ورؤساء مجالس إدارة عدد كبير من الشركات فى مجال صناعة وتصدير المنسوجات والمفروشات والملابس الجاهزة وصناعة الجلود.


وقال جابر أن الهيئة حريصة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين بهدف اطلاعهم على احدث الخدمات التي تقدمها الهيئة بهدف التيسير على مجتمع الاعمال وبما يسهم في فتح اسواق تصديرية جديدة امام المنتجات المصرية فى مختلف الاسواق الخارجية، لافتاً في هذا الاطار الى ان اللقاء استعرض دور الهيئة في تيسير حركة التجارة وتنمية وتشجيع الصادرات المصرية للاسواق العالمية بالاضافة الى إمكانيات المعامل التى تتميز بها الهيئة وذلك فى ظل التطوير الذى تشهده خلال الفترة الحالية تنفيذاً ًلتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بحوكمة المنافذ الحدودية كما تم استعراض اهمية تسجيل الهيئة بالمنصة الالكترونية لبرنامج "سابر" والتي تتيح كافة المعلومات عن البرنامج والبيانات حول النطاقات الجغرافية الدولية لجهات تقويم المطابقة المقبولة دولياً لديها كما تتيح أيضاً بيانات باللوائح الفنية المعتمدة بالبرنامج حالياً موضحاً بها ارقام وأسماء المواصفات القياسية السعودية ومتطلباتها.


 وأشار جابر أن المنصة تسهم فى  تسريع إجراءات تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة للمنتجات الاستهلاكية الكترونياً سواء المستوردة أو المصنعة محلياً وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات الجمركية للمنتجات الاستهلاكية بالجمارك السعودية الى جانب رفع مستوى المنتجات الآمنة والحد من المنتجات غير المطابقة للوائح والمواصفات.


ولفت الى ان الهيئة تعد من أوائل الجهات الحكومية التي تقوم بالتسجيل في منصة سابر الإلكترونية كجهة تقويم مطابقة في  مجال المنتجات النسيجية والجلود، مشيراً الى ان الهيئة تتواجد في كافة الموانى المصرية (بحرية – جوية - برية) وهو ما يسهم في سرعة استخراج شهادات المطابقة ونتائج التحليل، كما تتميز الهيئة بالأسعار التنافسية بالمقارنة بالشركات الخاصة العاملة في هذا المجال.


وأشاد الحضور بالدور الكبير الذى تلعبه الهيئة فى حماية المستهلك المصرى وكذلك دعم المصدرين بكافة الإمكانيات المتاحة لدى الهيئة من بيانات التجارة الخارجية ومعامل ذات اعتماد دولى الامر الذي يسهم في تيسير اجراءات التصدير ومن ثم زيادة معدلات الصادرات للاسواق الخارجية

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