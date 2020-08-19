مباريات النصر الودية استعدادا للقسم الثاني

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قرر سيد عيد المدير الفني لفريق النصر خوض سلسلة من المباريات التحضيرية استعدادا لاستئناف بطولة دوري القسم الثاني المقرر لها 20 سبتمبر المقبل .



ويخوض النصر أولي مبارياته التحضيرية بعد توقف لأكثر من أربع اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا أمام البنك الاهلي بعد غدا الأربعاء علي ملعب النصر ثم يواجه فريق سيراميكا كليوباترا يوم الخميس القادم وتم الاتفاق مع فريق بتروجيت لأداء مباراة يوم 31 اغسطس الجاري .



ويسعي النصر لإكساب اللاعبين حساسيات المباريات بعدما اطمأن علي الجانب البدني من خلال تدريبات شاقه ومكثفة لرفع لياقة اللاعبين .



وأكد سيد عبد علي أن النصر سيخوض مبارياته الخمس المتبقية في الدوري بهدف الفوز والمنافسة علي القمة أو احتلال أحد المراكز المقدمة .



واضاف عيد أن فترة الإعداد الحالية تعد ضمن التخطيط للموسم القادم خاصة وأنه من المتوقع أن يحدث تلاحم في الموسمين وأنه استغل الفترة الحالية بشكل جيد في إعادة تأهيل اللاعبين بدنيا مع اداء سلسلة من المباريات .







