سيرين عبدالنور تعلن موعد عرض "دانتيل"

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:15 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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طرحت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور البوستر الدعائي لمسلسل "دانتيل" ، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام".

وعلقت قائله : دانتيل قصة بنت صغيرة تنغرم بشاب من عمرها وبيكبرو سوي والحب بيكبر معهن بس متل ديما الحب بوجع القلب وبسبب دموع كتيرة.

وتابعت : ناس كملوا وتزوجوا وناس افترقوا ولاقو حب جديد ، شو رح يسير معي ومع يوسف منكتشف سوى ثلاثين حلقة ، قريباً علي شاهد هذا الأحد 23/8 .

مسلسل "دانتيل" من إنتاج شركة Eagle Films/ للمنتج جمال سنان، والمخرج المثنى صبح، سيناريو وحوار سماء عبد الخاق وإنجي القاسم، على أن يعرض بدايةً عبر شاهد VIP.

يشارك في بطولته سيرين عبدالنور، محمود نصر، سلوم حداد، سارة أبي كنعان، زينة مكي، نهلة داوود، نيكولا دانيال، وسام فارس وغيرهم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق.

ويقدم المسلسل قصة اجتماعية مشوّقة تجمع أبطال العمل في دار أزياء عريق باسم (دانتيل). تبدأ الأحداث عشية مرور ٣٥ عاماً على افتتاح المشغل، لتتكشف أسرار وحكايات أبطالنا، ما يقلب الأحداث رأساً على عقب. يتخلل العمل قصص حب وفراق ويطرح لقضايا مثيرة للجدل.

يشار إلي أن سيرين كانت قد غابت عن دراما موسم رمضان 2020 بسبب تأجيل فيروس كورونا للعديد من أعمالها واقتصر ظهورها في تقديم برنامج سهرانين معاكم بالبيت مع النجم أحمد فهمي.

و كانت قد لمعت في سماء الدراما العربية في بطولة مسلسل الهيبة رفقة شيخ الجبل تيم حسن لتنفي أخبار مشاركتها في الهيبة الرد وتعلن عن مشاركتها في بطولة مسلسل دانتيل رفقة النجم السوري محمود نصر في مسلسل يأتي تحت تصنيف المسلسلات الرومنسية.

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