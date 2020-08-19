ننشر قرارات مجلس الدراسات العليا بجامعة الفيوم

تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وبرئاسة الدكتور محمد عيسي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تم انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث (159) اليوم الاربعاء.





تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات شملت عرض الخطاب الوارد من الدكتورة رانيا ابو السعود، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور أحمد محمد فهمي، مدير التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، بشأن إعفاء بعض الأقسام التي تضم قسم تكنولوجيا التعليم، بكلية الخدمة الاجتماعية، وقسم الاتصالات، بكلية الهندسة، قسم المكتبات والمعلومات، بكلية الاداب، من الحصول علي شهادة اساسيات التحول الرقمي كشرط من شروط منح الدرجات العلمية لطلاب الدراسات العليا بهذه الأقسام.





كما تم النظر في اقتراح مجلس كلية التربية بشأن الموافقة علي اقتراح مجلس إدارة مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية والمتعلق بتعديل واضافة بعض البنود بلائحة المجلة والنظر في اقتراح مجلس كلية التمريض بشأن الموافقة على القيد والتسجيل ببرنامج الماجستير لعدد (10 ) من المعيدات والمعيدين بالكلية بكلية التمريض جامعة حلوان.





وكذلك التصديق على تسجيل الدرجات العلمية في بعض الكليات (19 ماجستير و18 دكتوراه ).





بالإضافة إلى النظر في ردود كليات الصيدلة ودار العلوم والهندسة والتربية للطفولة المبكرة والخاصة بقواعد فحص التشابة لاطروحات رسائل الماجستير والدكتوراة بجامعة الفيوم.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد على البلاد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



