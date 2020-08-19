حصول طالب بـ"تربية رياضية الفيوم" على وسام الجمهورية من الدرجة الثانية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:06 م
بوابة الفجر
ريهام على
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صرح الدكتور حمدي نور الدين، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، بأن الطالب أحمد عادل محمد، لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال والطالب بالفرقة الرابعة بالكلية، حصل على وسام الجمهورية من الدرجة الثانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وتقدم نور الدين، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة كلية التربية الرياضية بخالص التهنئة للطالب أحمد عادل محمد، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في الحياة العلمية والعملية.

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد على البلاد.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
حصول طالب بـ"تربية رياضية الفيوم" على وسام الجمهورية من الدرجة الثانية
حصول طالب بـ"تربية رياضية الفيوم" على وسام الجمهورية من الدرجة الثانية
حصول طالب بـ"تربية رياضية الفيوم" على وسام الجمهورية من الدرجة الثانية
حصول طالب بـ"تربية رياضية الفيوم" على وسام الجمهورية من الدرجة الثانية
حصول طالب بـ"تربية رياضية الفيوم" على وسام الجمهورية من الدرجة الثانية
حصول طالب بـ"تربية رياضية الفيوم" على وسام الجمهورية من الدرجة الثانية

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